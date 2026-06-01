◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＲ・ウォード外野手（２８）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地デビュー戦でメジャー初本塁打を放った。フィリーズ戦に「７番・左翼」で先発出場。２点リードの４回先頭で貴重な追加点となるソロ本塁打を右翼の敵軍ブルペンに放り込んだ。２０１センチの長身右腕・ペインターの８７・３マイル（約１４０・