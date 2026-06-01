海の便できょう1日欠航が決まっているのは 奄美航路のフェリーきかい、クイーンコーラルプラスの鹿児島発の便。クイーンコーラルクロスの沖縄発の便。 種子島・屋久島航路のフェリー屋久島2、フェリー太陽II、フェリーはいびすかすの鹿児島発の便。 空の便は鹿児島と県内の離島、沖縄を結ぶ便や離島間を結ぶあわせて33便が欠航を決めています。 鉄道はJR九州の鹿児島と