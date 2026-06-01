台風6号はあす2日にかけて暴風域を伴って強い勢力を維持しながら、九州南部・奄美地方に接近する見込みです。暴風、うねりを伴う高波、土砂災害に厳重に警戒してください。 台風6号は、宮古島の南東にあって、1時間におよそ15キロの速さで北北西へ進んでいます。中心の気圧は975ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルで中心から半径185キロ以内では風速25メートル以上の