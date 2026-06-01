『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！ 豊島心桜が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号表紙＆巻頭グラビアに登場！ 豊島心桜 ©田口まき／集英社 【プロフィール】豊島心桜（とよしま・こころ）2003年9月25日生まれ新潟県出身身長167cm特技＝クラシックバレエ情報番組『めざましテレビ』（フジテレビ系）のイマドキガールを卒業後、俳優