”会社員のお姉さん”・さとみあいが、1stイメージDVD『さとみあい相思相愛』（竹書房）を5月29日にリリース。 さとみあい ©2026 TAKE SHOBO CO.,LTD. 彼女の最大の魅力は、優しく包み込んでくれるようなふんわりとした雰囲気と、抜群の存在感を放つ大きなバストだ。作中ではその見事なプロポーションが、余すところなく画面に映し出されている。 さと