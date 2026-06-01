台風6号の影響で、空の便では欠航が相次いでいます。1日は那覇空港や石垣空港、奄美空港などを発着する便を中心に全日空で104便、日本航空で71便の欠航が決まっていて、あわせて2万800人以上に影響が出る見込みです。2日も全日空で、早朝に那覇空港などを発着する12便が欠航することがすでに決まっています。今後の状況によっては欠航便の数がさらに増える可能性もあり、最新の情報を確認してください。