【キリンチャレンジカップ2026】日本代表 1−0 アイスランド代表（5月31日／国立競技場）【映像】低いボールに合わせたドンピシャヘッド弾日本代表FW小川航基の決勝点が、熱狂を呼んだ。試合終盤にスコアを動かしたストライカーの一撃にはファンも歓喜の声を寄せている。サッカー日本代表は5月31日、キリンチャレンジカップ2026（国際親善試合）でアイスランド代表と国立競技場で対戦。87分の先制点で試合を決めたのが小川だ