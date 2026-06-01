プロ雀士でモデルの岡田紗佳が、5月31日に行われた『K-1 REVENGE』でラウンドガールを務めた。【写真】インパクト大！ラウンドガールを務めた岡田紗佳第6試合で登場予定だったが、第6・7試合が連続1RKO決着となったため、最終第8試合でのお披露目に。大会のフィナーレを飾る最高潮の熱気の中、リング上での堂々としたウォーキングと華やかな立ち姿が会場をさらに沸かせた。■岡田紗佳――SPラウンドガールを終えての感想は？「