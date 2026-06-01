[5.31 キリンチャレンジ杯 日本 1-0 アイスランド 国立]北中米ワールドカップを目前に控えた壮行試合は、日本代表の選手層の幅が広がる一戦となった。これまでCBの控えという序列だったDF瀬古歩夢(ル・アーブル)は後半からの出場。MF遠藤航に代わって起用され、代表では2度目となるボランチ起用でテストされた結果、ボール奪取と鋭い縦パスで攻守に存在感を放った。またこれまで出場時間の短かった右ウイングバックのDF菅原由