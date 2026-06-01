開催：2026.6.1 会場：グローブライフ・フィールド 結果：[レンジャーズ] 6 - 3 [ロイヤルズ] MLBの試合が1日に行われ、グローブライフ・フィールドでレンジャーズとロイヤルズが対戦した。 レンジャーズの先発投手はジャック・ライター、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 1回裏、5番 エセケル・デュラン 初球を打ってレフトへのタイムリ