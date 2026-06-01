毎週火曜深夜に放送中 大人のためのトークバラエティー「上田と女がDEEPに吠える夜」が、初のゴールデンタイム進出。日本テレビ系にて6月1日（月）よる9時〜10時54分「上田と女がDEEPに吠える夜」2時間SPを放送する。今週の日本テレビは、地球にいいことを考えるSDGsな1週間「Good For the Planetウィーク」、通称「グップラ」。今年は「明日にちょっといいチョイス」をテーマに展開し、ジェンダーや多様性、教育などの視点からもS