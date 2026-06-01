仲野太賀が主演する大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）第21回「風雲！竹田城」が31日に放送され、仲野の父・中野英雄がサプライズ出演。衝撃的な展開を迎えると、ネット上には「まさか」「アツすぎる」「壮大な親子喧嘩」などの反響が集まった。【写真】仲野太賀、父・中野英雄と親子共演！第21回「風雲！竹田城」より秀吉（池松壮亮）と小一郎（仲野）は、荒木村重（トータス松本）に代わって織田と毛利の間で揺れる播