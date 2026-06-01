堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第8話が31日に放送され、人香（有村架純）の「結婚は無理」という言葉に反応する涼（山田裕貴）の姿が描かれると、ネット上には「もう付き合ってる？ｗｗｗ」「イチャイチャ可愛い」「幸せになってほしい」などの声が集まった。【写真】ネット「付き合ってる？」人香（有村架純）と涼（山田裕貴）『ＧＩＦＴ』第8話より以前、ブラックホールに関する研究を