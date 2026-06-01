志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第8話が31日に放送。ラストの展開に驚きの声が集まっている。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第8話ラストに衝撃の展開ミンソク（志尊）は、養兄・ヒスン（キム・ドワン）に辞表を提出するが、ヒスンはそれを破り「お前が自分からファングム