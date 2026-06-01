俳優・山粼賢人の近影に、ファンはくぎ付けだ。山粼のスタッフによるインスタグラムが３１日までに更新され、「＃今日の山粼さん」と記して近影がアップされた。Ｔシャツ姿での屋外でのショット。前を見据えた横顔をおさめた。この投稿にファンからは「キリッとしたお顔」「すっかり夏模様ですね」「あ〜かっこいい」「横顔がキレイすぎる！」「胸板厚い」「たくましいなぁ」などの声が寄せられている。