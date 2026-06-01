◆第１４０回目黒記念・Ｇ２（５月３１日、東京競馬場・芝２５００メートル、良）第１４０回目黒記念・Ｇ２が３１日、東京競馬場の芝２５００メートルで争われ、３番人気のファイアンクランツが直線で抜け出して重賞初制覇を飾った。レーンは２３年のヒートオンビートで制して以来、３年ぶりとなる３勝目となった。４歳の素質馬が本格化ムードだ。好位で流れに乗り、４角４番手で迎えた最後の直線では馬群の内から進路を見つけ