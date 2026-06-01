◆静岡県高校総体サッカー▽準決勝静岡学園６―１藤枝東（３１日・藤枝総合運動公園サッカー場）準決勝が行われ、藤枝東は静岡学園に敗れた。静学に新人戦決勝（０●３）のリベンジを狙ったが、屈辱的な大敗を喫した。２点を追う前半３８分には、ＭＦ望月瑠斗（３年）が予告どおりの４戦連発ゴールを左足で決めたが、後半は守備が崩壊し、４点を失った。あまりのショックに号泣する選手もいた。植松弘樹監督（４３）は「後半（