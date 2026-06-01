◆静岡県高校総体サッカー▽準決勝浜松開誠館１―１（ＰＫ４―２）磐田東（３１日、藤枝総合運動公園サッカー場）準決勝が行われ、磐田東は浜松開誠館にＰＫ戦で敗れた。ＰＫ戦で２人が枠を外してしまい、イレブンは肩を落とした。４年ぶりの決勝まで、あと一歩だった。前半３９分のセットプレーからエースＦＷ高田心羽（ここは、３年）が先制ヘッド。しかし後半２４分の絶好機を相手ＧＫに阻まれ、直後に同点を許してしまった