国内ツアー・リゾートトラスト レディス女子ゴルフの国内ツアー・リゾートトラスト レディス最終日が5月31日、福島・グランディ那須白河GC（6500ヤード、パー72）で行われ、2打差2位で出た政田夢乃（なないろ生命）が8番パー3でホールインワンを達成。ホールインワン賞の賞金800万円を獲得し、ファンに衝撃が走った。150ヤードの8番パー3。政田の第1打はグリーン手前で跳ねると、そのままカップに吸い込まれた。ホールインワン