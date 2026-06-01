◆明治安田Ｊ１百年構想リーグプレーオフラウンド清水１―１横浜Ｍ（３１日・アイスタ）清水エスパルスはホームで横浜Ｍとのプレーオフラウンド第１戦（１３―１４位決定戦）に臨み、１―１で引き分けた。ＦＷ小塚和季（３１）が後半１１分、アイスタでは自身初ゴールとなる先制点を挙げて試合を優位に進めたが、後半２７分に追いつかれて試合を終えた。アウェーの第２戦は６日に行われる。浮き球のパスを胸で収めると、小