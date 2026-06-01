◆バレーボール静岡県高校総体男子決勝聖隷クリストファー２―０浜松修学舎（３１日・このはなアリーナ）男女とも上位４校による決勝リーグが行われた。２勝同士の対決となった女子は、富士見が初Ｖを狙った静岡サレジオをフルセットの末、２―１で下し、コロナ禍での代替大会を含み８連覇を達成。男子は聖隷クリストファーが浜松修学舎との全勝対決をストレートで制し、３年ぶり１８回目の優勝を飾った。Ｖ校が全国総体（８