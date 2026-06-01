「家族だから」という言葉に縛られていた筆者の友人・T代。ヤングケアラーだったT代は、5歳下の妹との関係性に頭を悩めていました。しかし、あることをきっかけに絶縁状態に陥ってしまったそうです。 ヤングケアラー 私には5歳年下の妹がいます。 妹はすでに結婚し子どももいますが、私は独身。 私は俗にいうヤングケアラーでした。 父親は私たちが幼い頃に事故で亡くなっていて、母親と3人で暮らしてい