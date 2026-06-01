◆ナガセケンコー杯第３５回北海道支部春季リーグ戦第６節旭川大雪ボーイズ１３−０ようていボーイズ＝４回コールド＝（３１日・野幌軟式球場）リーグ戦５試合が行われた。旭川大雪ボーイズはダブルヘッダーの２試合目に先発した左腕の杉原汰一投手（３年）が、３回１安打５奪三振無失点と好投。２試合連続コールド勝ちで５勝目を挙げた。北広島Ｆビレッジボーイズは５回コールド勝ちで４勝目を手にした。旭川大雪の杉原が相