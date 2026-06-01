◆米大リーグドジャース―フィリーズ（３１日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャースのＫ・タッカー外野手（２９）が３１日（日本時間６月１日）、本拠地・フィリーズ戦に「５番・右翼」で先発出場。３回２死二塁で打球が一塁ベースに当たるラッキーな適時打を放ち、５試合ぶりの打点を挙げた。カブスから４年２億４０００万ドル（約３８０億円＝契約時のレート）で電撃加入したタッカーは、昨季