女優の綾瀬はるか（４１）のスタッフＳＮＳが３１日までに更新され、ドレス姿が公開された。インスタグラムで綾瀬の主演映画の公開を報告し、舞台挨拶での衣装ショットを披露。シックな黒のオフショルドレスで美しいデコルテを惜しげもなくみせ、華やかな笑顔を浮かべたショットがアップされた。この投稿には「ニコニコはるかちゃんかわいい」「世界で一番ドレスが似合う」「ほんとにお美しい」「笑顔もとびっきり最高です」