2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一（80）が5月28日、アメーバオフィシャルブログを更新。タレントで“親友”の神田うの（51）との恒例の誕生日会の様子を公開した。 【写真】ホントに仲良しのお二人さん 5月15日に“傘寿”を迎えた美川。この日は「誕生日会よ～」と題してブログを更新した。「誕生日の写真もこれで最後よ～たぶ