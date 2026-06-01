『咲良は上手に説明したい！』（滝沢志郎 著）読みたい！今すぐトリセツ（取扱説明書）を！本書を読み終えて、真っ先にそう思った。【画像】「JRはあきらめて！」たった一行が利用客を救った…この記事の画像を見る物語は、主人公の石川咲良が横浜駅構内で呆然としている場面から始まる。短期アルバイトとして勤務している咲良が目にしているのは、ホワイトボードに書かれた「現在の鉄道運行状況」のお知らせで、これが咲