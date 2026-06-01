遠藤キャプテンの予定が吉田へ急遽変更刻んだ127試合目。日本代表DF吉田麻也は5月31日、北中米ワールドカップ（W杯）の壮行試合でキリンチャレンジカップ2026のアイスランド戦でスタメン出場し、14分間プレーした。途中交代の際には「ひと区切り」の吉田へ森保ジャパンの仲間とアイスランド代表による花道で送り出された。偉大なキャプテンが最後に残した言葉とは。北中米W杯へ弾みをつけるラストマッチの舞台裏を紐解く。涙を