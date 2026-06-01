第二次世界大戦から80年超が経つ今も、沖縄の地中には数千体もの戦没者の遺骨が眠っている。【写真】この記事の写真を見る（3枚）映画『骨を掘る男』の監督・奥間勝也氏は、40年以上にわたって手作業で沖縄戦の遺骨を掘り起こし続ける具志堅隆松氏の姿にカメラを向けた。東京・九段下で遺族にDNA鑑定を呼びかける具志堅氏は、「戦争で死んだ兵士は国家に殺されたも同然だ」と語り、「英霊」という言葉に強烈な違和感を抱くとい