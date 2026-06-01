年金受給に世代間格差はあるのか？若者は本当に損をしているのか？『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋し、その真実に迫る。（全3回の1回目／#2を読む、#3を読む）【写真】この記事の写真を見る（4枚）◆◆◆世代間対立を煽るメディアこれも比較的以前からよく言われていることです。「おじいちゃんの世代は年金をたっぷりもらっているけど、僕らの時代にはき