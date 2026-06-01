〈「高齢者ばかりいい思いをするのが年金ですよね？」世代間格差が大きすぎるとは言えない“これだけの理由”〉から続く年金の受給開始年齢を遅らせると、国は得をするのか？『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋し、その答えを探ると…。（全3回の2回目／#1を読む、#3を読む）【写真】この記事の写真を見る（2枚）◆◆◆国は受給開始年齢を遅らせたい？年金の支