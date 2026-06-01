〈「年金の支給開始年齢をいずれは70歳まで遅らせるようにするための下工作だ」国は年金の受給開始年齢を遅らせれば本当にトクなのか？〉から続く年金保険料をきちんと払わなかった人はどのような老後を送ることになるのか？少しは年金を受け取ることができるのか。『知らないと損する年金の真実【改訂版 2026年新制度対応】』（ワニブックスPLUS新書）より一部抜粋し、年金保険料を支払わなかった人の老後について紹介する。