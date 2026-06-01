芦沢雅治さんが創業した「よりそう株式会社」は、葬儀業界のスタートアップとして知られ、明朗会計の葬儀仲介サービスなどを提供している。革新的なビジネスモデルで急成長を遂げた同社だが、芦沢さんは、これまでに組織崩壊を繰り返し経験したという。今注目の経営者が、「わが人生最大の失敗」を語る。◆◆◆2009年、23歳で「みんれび」を起業し、インターネット上で様々な分野の商品やサービスの評価を書き込めるウェブサイ