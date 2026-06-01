とちぎテレビ 2026年06月01日午前05時54分ごろ、新潟県上中越沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 栃木県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは新潟県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．６と推定されます。 栃木県 【震度1】 日光市 提供：ウェザーニューズ