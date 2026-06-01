瀬戸大橋が完成したのは、1988年4月のことだ。その後、本州と四国の間には2本の橋も架かって、いまや本州と四国の間を行き来するのにどこかの橋を使うのはすっかり当たり前になった。【写真多数】さび付いた架線柱、ポツンと残された駅名標も…この記事の写真をすべて見る（全56枚）特に“最初の橋”である瀬戸大橋なんぞ、もう開通してから40年近くが経っている。道路と鉄道が上下に並んで走っているという一人二役の橋で、瀬