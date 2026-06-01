トロント・ブルージェイズの外野手ヘスス・サンチェス（28）が31日（日本時間1日）、外野席から投げ込まれたボールを受けて負傷した。右手首を打撲し、オリオールズ戦を途中交代した。アクシデントは、オリオールズが9―5で勝利した試合の6回に起きた。プレーが止まっている間、サンチェスは右翼席のファンの方を見上げた。その直後、スタンドからボールが飛んできて、手首に当たった。サンチェスは「そこでキャッチボールをしよ