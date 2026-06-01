〈雑草に埋もれたレール跡、さび付いた架線柱、ポツンと残された駅名標も…岡山から36年前に消えた「ナゾのローカル線」の痕跡をたどる〉から続く週に一度は丸亀製麺に行っている。何が好きなのかと問われるとなかなか難しいのだが、毎週ラーメンを食べるよりはいくらかヘルシーなのではないかと思っている。まあ、天ぷらをいくつも付けてしまえばあまりラーメンと変わらないような気もするけれど。【画像】うどん屋を探してみた