台風6号は暴風域を伴い沖縄本島地方へ向かっています。那覇市の国道58号沿いにある琉球放送の正面玄関から中継です。本島中南部と久米島には午前4時24分に暴風警報が発表されました。現在断続的に強い風が吹いており、体が押される感覚があります。沖縄本島の路線バスや都市モノレールも始発から終日運休が決まり、生活に大きな影響が出ています。台風が近づいている宮古島市にも、きょう午前1時すぎに暴風警報が発表されています