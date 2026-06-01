フェルスタッペンはいずれラリーに進出するのか(C)Getty Images世界ラリー選手権（WRC）で9度のワールドチャンピオンに輝いたトヨタのセバスチャン・オジエが、F1で4連覇を果たしたレッドブルのマックス・フェルスタッペンについて将来にラリーの世界に転向した際は喜んで後押しをすると語った。【写真】「ラリーをやってみたら？」に「あなたが先生？」オジエとフェルスタッペンの“やり取り”が話題の投稿を見るオジエはド