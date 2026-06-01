引退するビシエドに大歓声が贈られた(C)産経新聞社あれから1週間が経つ。ダヤン・ビシエドの「引退」から、である。中日で9シーズン、DeNAで2シーズンを過ごした“エル・タンケ（戦車）”は、ペナントレースの真っ只中という異例の時期にリタイアを決断。5月24日の朝に各メディアから一斉に情報が出回り、午前中のうちにDeNA球団から正式リリース。午後のヤクルト戦がラストゲームという、非常に慌ただしい1日だった。【動画】