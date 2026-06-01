現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施している「年金生活に関するアンケート」から、2026年1月12日に回答があった東京都在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィール回答者本人：66歳男性同居家族構成：本人、妻（65歳）、長女（35歳）、長男（30歳）住居形態：持ち家（戸建て）居住地：東京都リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：2000万円現在の預貯金：20