田舎から東京に出てきて、幼い息子と一緒に朝の電車に乗車。【忘れられない…】切迫早産で入院中に知り合った友達は、私が無事出産したと看護師に聞き…車内は満員で、目的の駅で降りられる気がしない。でも、勇気を出して声をあげたら......。2019年の春、Sさんが体験したできごと。＜Sさんからのおたより＞平成最後の春、大学生だった長男の卒業式に参加するため、私は小学生の次男を連れて上京し、電車で九段下駅へ向かっていま