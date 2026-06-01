◇米女子ゴルフツアーショップライトLPGA最終日（2026年5月31日ニュージャージー州シービュー・ベイC＝6263ヤード、パー71）4打差の2位から出た岩井千怜（23＝Honda）は2バーディー、ボギーなしの69で回り通算6アンダーで日本勢最高の4位に入った。28位で出た吉田優利（26＝エプソン）は67で回り4アンダーの9位で今季初のトップ10入りを果たした。2位で出た岩井明愛（23＝Honda）は74とスコアを落とし1アンダーの29