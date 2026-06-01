「ソフトバンク３−１広島」（３１日、みずほペイペイドーム）左翼席から響く「絶対勝つぞカープ！」のゲキに応えるように、広島・名原典彦外野手が快音を響かせた。交流戦開幕６連敗と、暗いトンネルを抜け出せないチームに光をともす２安打をマーク。「気持ちだけは絶対に負けちゃいけない。必死に食らいついてやる気持ちです」と力強く振り返った。好投手に対して一歩も引かなかった。初回は今春のＷＢＣで台湾代表に選出