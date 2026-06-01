名古屋市中川区で6月1日未明、木造住宅1棟が全焼する火事があり、この家に住む夫婦とみられる高齢の男女2人が意識不明の重体となっています。消防によりますと、1日午前0時15分ごろ、中川区尾頭橋2丁目で「民家が燃えている」などと119番通報が相次ぎました。消防車などあわせて22台が出動し、火はほぼ消し止められましたが、午前6時時点でも消火活動が続いています。消防と警察によりますと、この火事で火元の木造2階建て