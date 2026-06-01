◆ 辻氏「打者に対する圧が弱い」岩本氏「横を向いている時間が少ない」中日・郄橋宏斗が31日、オリックス戦に先発登板。3回2/3（66球）・7安打2奪三振2四球5失点で降板した。今季最短KOとなった郄橋に対し、31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・佐伯貴弘氏は「打者目線で見ると、本来の上からの角度も当然そうだが、左打者に入ってくる角度もないなという感じがする。そして球離れが早い。あ