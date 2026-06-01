◆ 佐伯氏「何か迷っているのではないか、全然タイミングも合っていない」広島は31日、ソフトバンクとの交流戦で1−3と敗れた。これで交流戦開幕から6連敗となり、借金も「12」に膨らんだ。この試合で10三振（見逃し三振4・空振り三振6）の広島に対し、31日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・辻発彦氏は「広島のイメージとして、本当に選手は粘り強い。最後まで諦めずにしつこく来るが、なぜか見逃し三振が