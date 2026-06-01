◆ファーム・リーグ巨人２―０阪神（３１日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のリチャード内野手（２６）が３１日、下半身のコンディション不良から実戦復帰後初アーチを描いた。「早く１軍に行けるように頑張りたいです」と気を引き締めた。ファーム・リーグ、阪神戦（Ｇタウン）に「４番・ＤＨ」で先発出場し、１―０の６回２死の第３打席。先発右腕・今朝丸の低め１４４キロ直球をはじき返すと、打球は伸びて右中間ス