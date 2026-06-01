昨年９月３０日に双子の男児出産を発表したタレントの中川翔子が、双子の成長を伝えた。中川は３１日までに自身のインスタグラムを更新。「双子、今日で８か月！はやい！夢のようにはやく過ぎていく日々」と、出産から８か月を迎えたことを報告した。続けて、「重い！ダブル抱っこいつまでいけるかな！笑顔や表情感情つかまり立ちできる表現がどんどん増えていく！双子に出会えて本当に幸せ」と記し、両腕に双子を抱えた「ダ