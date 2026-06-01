グリーンのコンディションはゴルフコースによって千差万別であり、当日の気温や湿度、風などの天候によっても大きく変化する。 3パットのミスを防ぐには練習グリーンでそれらをチェックすることが必須だ。 遠くに目標を設定し３球の平均値を歩測する 長い距離のパットで球の転がり方や伸び方をチェックする（写真上） 2.5メートルのパットで練習を仕上げるのが丸山流（写真下） シ